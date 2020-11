Macron plus populaire que Sarkozy et Hollande au même moment de leur mandat, selon un sondage

Avec 41% d'opinions favorables, le chef de l’État enregistre une hausse de trois points de sa popularité au mois de novembre, dépassant les chiffres de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, au même stade de leur mandat, constate un sondage réalisé par l'Ifop pour le Journal du dimanche.

🇫🇷#France, President Macron approval rating poll :



⏫Approve : 41 % (+3)

⏬Disapprove : 57 % (-3)



🇫🇷#France, Prime Minister Castex approval rating poll :



⏸️Approve : 39 %

⏫Disapprove : 56 % (+4)#IFOP/#JDD, 19/11/20 pic.twitter.com/LC9UkwCONs — World Elects (@ElectsWorld) November 22, 2020​

À ce stade de son mandat, ses chiffres sont meilleurs que ceux de ses prédécesseurs immédiats, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui avaient totalisé respectivement 32% et 27%.

La cote du Premier ministre, Jean Castex, reste inchangée par rapport à octobre, à 39%.

Le confinement semble profiter à Macron

Lors du premier confinement, le taux de popularité d’Emmanuel Macron avait augmenté de 11 points.

Selon Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop, cité par le JDD, le Président bénéficie du soutien de 77% de ses électeurs de 2017 et d’un électeur de François Fillon sur deux. En outre, 20% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 38% de ceux de Benoît Hamon et EELV se disent satisfaits de l’action d’Emmanuel Macron.

Le sondage a été réalisé du 12 au 19 novembre auprès de 1.924 personnes de 18 ans et plus selon la méthode des quotas et par Internet.