Un médecin français propose de ne pas «manger avec papi et mamie» à Noël, et de les mettre dans la cuisine

Il est déconseillé d’installer les personnes âgées à la même table que les autres convives pour le réveillon de Noël, a affirmé Rémi Salomon, président de la commission médicale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) sur Franceinfo.

S’il ne remet pas en cause le fait de passer les fêtes en famille, le médecin incite à «aller voir papi et mamie à Noël, avec des précautions». Il recommande notamment de dresser le couvert dans une pièce à part pour les personnes âgées.

Fêtes de Noël : "Il ne faut pas manger avec papi et mamie", prévient le professeur Rémi Salomon pic.twitter.com/mtgTwoQWsw — franceinfo (@franceinfo) November 24, 2020

«Il ne faut pas manger avec papi et mamie, même à Noël. Même si on a pris des précautions avant, parfois la période d’incubation est de plus de sept jours. On coupe la bûche de Noël en deux et papi et mamie mangent dans la cuisine et nous dans la salle à manger», a déclaré ainsi Rémi Salomon sur Franceinfo.

Pas de déconfinement brutal

Le professeur Salomon s’est par ailleurs voulu optimiste sur l’évolution de la situation sanitaire, estimant que le «bout du tunnel» approchait. Il a cependant mis en garde contre les risques d’une troisième vague épidémique que les hôpitaux «ne supporteraient pas».

Pour l’éviter, le responsable de l'AP-HP appelle à ne pas «déconfiner brutalement». Il préconise notamment de prolonger le télétravail «le plus longtemps possible» et de rouvrir les commerces «avec la plus grande prudence».

Ce 24 novembre, Emmanuel Macron prononcera une allocution pour dévoiler les nouvelles règles relatives au confinement, qui entreront en vigueur en fin de semaine. Certaines restrictions pourraient être assouplies, comme l’a indiqué un conseiller de l'exécutif au Parisien.