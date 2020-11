Après Jean-Luc Mélenchon, Marlène Schiappa débarque sur TikTok

Après que le chef de file de La France insoumise a fait son entrée sur TikTok, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa a décidé de suivre ses pas, vraisemblablement dans un effort de s’adresser plus directement aux plus jeunes Français.

Ce mercredi 25 novembre, Marlène Schiappa a posté sa première vidéo sur le réseau prisé des plus jeunes. Sur la chanson Run the World (Girls) de Beyoncé, elle proclame: «Salut jeune entrepreneur, je m’appelle Marlène Schiappa, et j’arrive sur TikTok», en référence évidemment à la vidéo virale réalisée par JP Fanguin, influenceur qui invitait les internautes à se joindre à lui pour «gagner beaucoup d’argent».

Le nombre d'utilisateurs mensuels de TikTok en France est aujourd’hui estimé à près de 11 millions, ce qui place cette application parmi les réseaux sociaux les plus populaires du pays.

En octobre dernier, Jean-Luc Mélenchon avait publié une vidéo sur son compte TikTok pour se moquer du couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron avec en bande sonore le tube à succès Bande organisée.