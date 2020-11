Macron: «les images de l'agression» du producteur à Paris «sont inacceptables et nous font honte»

Emmanuel Macron déclare vendredi soir que les images de la violente interpellation d'un producteur de musique noir par des policiers, samedi dernier à Paris, «nous font honte» et demande au gouvernement de travailler à une réaffirmation du «lien de confiance» entre les Français et les forces de l'ordre.

«Les images que nous avons tous vues de l’agression de Michel Zecler sont inacceptables. Elles nous font honte. La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou la brutalité, d’où qu’elles viennent. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme», écrit le chef de l’État sur sa page Facebook.

«Je demande au gouvernement de me faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent et pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations», ajoute-t-il, rappelant qu'il est de par sa fonction le garant des libertés.

La diffusion par le site Loopsider des images de l'interpellation brutale de Michel Zecler a suscité une vive émotion en France, au-delà même de la classe politique.

