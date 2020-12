Malgré les avertissements, un tiers des Français prévoient de «partir» pour Noël

En dépit de nombreux avertissements des autorités, un tiers des Français ont l’intention d’effectuer un déplacement de plus de 100 kilomètres à Noël ou pour le réveillon du Nouvel An, selon un sondage YouGov.

À Noël ou pour le réveillon du Nouvel An, 33% des Français prévoient d’effectuer un déplacement de plus de 100 kilomètres, révèle une étude YouGov France pour Bip&Go.

Plus de 50% des Français souhaitant partir à plus de 100 kilomètres expliquent «rendre visite à des proches», un quart ont l’intention de «se rendre à un événement familial» et 20% iront «pour un week-end ou des vacances». La voiture est le mode de transport préféré des sondés (74%), loin devant le train (18%) ou l’avion (5%).

La crise sanitaire ne leur fait pas trop peur

Auparavant, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que le couvre-feu, qui serait mis en place le 15 décembre, serait «levé à titre dérogatoire les 24 et 31 décembre» tout en soulignant que «ces moments de rassemblements festifs et amicaux» étaient «particulièrement risqués».

Or, le sondage témoigne plutôt du fait que la crise sanitaire aurait finalement peu joué sur ces intentions de départs pour cette fin d’année. Ainsi, seules 16% des personnes interrogées l’évoquent comme une raison de ne pas partir.

Dans le même temps, 19% des sondés disent recevoir des proches chez eux et 15% expliquent qu’ils ne se déplacent pas à cette période habituellement.

L’étude a été réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 1.058 personnes représentatives de la population française de 18 ans et plus.