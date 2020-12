Cette région française comptabilise le plus de grands gagnants à l’EuroMillions

Ce vendredi, un jackpot record de 200 millions d’euros est mis en jeu à l’EuroMillions. La France compte le nombre le plus important de gagnants de premier rang, mais quelles sont ses régions les plus chanceuses? Selon Le Parisien, l’Île-de-France arrive en première place.

Depuis l’apparition en 2004 de l’EuroMillions en France et dans huit autres pays, c’est l’Hexagone qui accumule le nombre le plus considérable de gagnants de premier rang: 109 au total contre 108 au Royaume-Uni et 105 en Espagne, explique Le Parisien, qui précise les régions où se trouvent le plus de personnes ayant décroché le jackpot.

Avec 22 multimillionnaires, l’Île-de-France trône au sommet de ce classement. C’est aussi dans cette région que le plus de cocheurs de numéros est recensé.

La Provence-Alpes-Côte d’Azur se classe au deuxième rang, avec 14 chanceux. Elle est suivie de la Bourgogne Franche-Comté (11) et de l’Occitanie (9).

Quel est le portrait-robot du gagnant typique?

Le Parisien a également détaillé le profil des gagnants. Ainsi, les trois-quarts sont des hommes, 26% sont à la retraite et 37% âgés de 50 à 64 ans lors de leur jour de chance.

Quant aux bons numéros, le 15 est sorti le plus souvent (16 fois), devant le 5 (15 fois), le 11 et le 16 (13 fois) ainsi que le 14 et le 19 (12 fois).

Ce 4 décembre, l’EuroMillions propose un jackpot historique de 200 millions d’euros. Le record de gain en France est de 170 millions d’euros, décrochés dans les Alpes-Maritimes en novembre 2012.