«Louis de Funès is back»: quand Jean Castex cherche des lunettes posées sur son nez – vidéo

Une situation digne d’un film de Louis de Funès. Le 3 décembre, lors de la conférence de presse sur la stratégie vaccinale en France du Premier ministre et du ministre de la Santé, le chef du gouvernement a eu un moment d’étourderie.

Se préparant à délivrer son discours, Jean Castex a commencé à tâtonner à la recherche de ses lunettes.

«Je ne trouve pas mes lunettes là», a-t-il murmuré en fouillant ses poches alors que ses lunettes reposaient déjà sur son nez.

Louis de Funès is back. pic.twitter.com/hbrNBj00NV — DOC du 13 ⚕ (@Marc_Fournier13) December 3, 2020

Cette scène a été coupée de l’enregistrement de la conférence et postée sur Twitter. L’auteur de la publication a comparé le Premier ministre à l’acteur comique le plus célèbre du cinéma français, Louis de Funès.

Les Français appelés à se faire vacciner

Jean Castex a appelé jeudi les Français à être «les plus nombreux possible» à se faire vacciner, «un acte altruiste», en exposant la stratégie vaccinale contre le Covid-19. Alors que la défiance à l’égard des vaccins est forte en France, le Premier ministre a insisté sur les impératifs de «sécurité» et de «transparence» de cette campagne non obligatoire et gratuite pour tous.

La vaccination commencera en janvier pour les seniors en établissements, notamment en Ehpad, et les personnels qui y travaillent, ce qui équivaut à environ un million de personnes.

Suivront, en février, les près de 14 millions de Français présentant un facteur de risque lié à l’âge ou une pathologie chronique ainsi que certains professionnels de santé. Enfin, «nous ouvrirons progressivement, à partir du printemps, la vaccination à l’ensemble de la population», a détaillé M.Castex.