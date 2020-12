Paris se mobilise de nouveau contre la loi Sécurité globale et «pour les droits sociaux et la liberté» - images

Une nouvelle journée de manifestations démarre dans la capitale et dans d'autres villes françaises. La raison de venir battre le pavé? Le projet de loi controversé sur la sécurité globale.

De nombreux citoyens ne restent pas chez eux samedi mais descendent dans la rue pour réclamer «les droits sociaux et la liberté» et ainsi montrer leur opposition à la loi Sécurité globale. Cette nouvelle mobilisation coïncide ce 5 décembre avec une action à l'appel de la CGT qui vise à soutenir les chômeurs et dénoncer la précarité.

Quelque 90 cortèges au total devraient arpenter l'Hexagone cette fois. Les manifestants de Paris se rassemblent à 14h près de la Porte des Lilas pour se diriger vers la place de la République.

Une nouvelle manifestation contre la loi Sécurité Globale à Paris, 5 décembre 2020 © Sputnik

La mobilisation parisienne se tient sous haute surveillance, vu les affrontements qui ont marqué l'action à proximité de la Bastille la semaine dernière. Le rassemblement avait réuni entre 130.000 et 500.000 personnes sur l'ensemble du territoire français, selon les estimations des autorités et des organisateurs. Une centaine d'agents des forces de l'ordre avaient été blessés, a confirmé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

En raison des «incompréhensions suscitées» par l'article 24 censé mettre fin à la diffusion d’images de policiers ou gendarmes dans le but de porter atteinte à leur intégrité «physique ou psychique» , Christophe Castaner a annoncé plus tôt dans la semaine que l’article subirait une réécriture complète.