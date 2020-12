L’Institut Pasteur désigne la région la plus épargnée de France par le Covid-19

La Bretagne est la région où le coronavirus semble avoir été le plus «conciliant». Alors qu’environ 10% de la population française a été infectée par le Covid-19, la Bretagne ne compte que 3,6% de personnes infectées, soit le taux le plus faible du pays, selon une note de l’Institut Pasteur. À l’autre extrémité: l’Île-de-France, avec 21,3%.

Alors que la France est aux prises avec une deuxième vague de Covid-19, celle-ci n’est pas uniforme, constate une note de l’Institut Pasteur, reprise par les médias, qui a modélisé la proportion de la population infectée depuis le début de l’épidémie. Il en ressort que le pourcentage de personnes contaminées est très différent selon les régions.

Le taux le plus élevé est sept fois plus important que le plus bas. D’après les chiffres de l’Institut au 30 novembre, seuls 3,6 % des Bretons ont été infectés par le Covid-19, soit le taux le plus faible du pays. En effet, la moyenne de personnes touchées sous une forme symptomatique ou asymptomatique en France métropolitaine est de 11,3%.

Le triste record dans ce domaine appartient à l’Île-de-France, avec un taux de contamination de 21,3%, et au Grand Est, avec 15,2%, qui ont d’ailleurs été les deux principaux foyers de l'épidémie au printemps.

L’épidémie en France

Bien que le coronavirus continue de sévir dans le monde, le nombre de patients hospitalisés pour cause de Covid-19 a une nouvelle fois diminué le 5 décembre en France, tout comme celui des malades admis en soins intensifs, selon les autorités sanitaires.

Toutefois, le nombre de nouveaux cas confirmés de contaminations s'est élevé à 12.923 contre 11.221 vendredi. Le nombre de décès recensés depuis le début de l'épidémie dans le pays atteignait 54.981 le 5 décembre.

La pandémie a fait plus de 1,5 million de morts de par le monde, tandis que le nombre de personnes contaminées est de plus de 66,6 millions, selon les calculs de l’université Johns-Hopkins.