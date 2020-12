L’objectif plafond de contaminations fixé par Macron pour le 15 décembre ne sera pas atteint, s’inquiète Véran

Selon le ministre de la Santé, l’objectif de passer sous la barre des 5.000 nouveaux cas par jour ne pourra pas être atteint pour le 15 décembre, assure un article de LCI. En effet, avec plus de 11.000 nouveaux cas de Covid-19 recensés dans l’Hexagone le 6 décembre, le plafond fixé fin novembre par Emmanuel Macron semble hors d’atteinte.

«Les chiffres remontent, ils n’atteindront pas les 5.000 cas par jour d’ici au 15 décembre», aurait déclaré ce lundi Olivier Véran lors d’un comité de liaison parlementaire.

Commentant la dynamique de l’épidémie en France lors de la même réunion, Jean Castex a, lui, appelé à «être très vigilant», ajoute la chaîne.

Aucune annonce officielle concernant un éventuel report de la levée du confinement n’a été faite.

Les courbes stagnent

Alors que le début de ce deuxième confinement a en effet conduit à une baisse significative du nombre journalier de nouveaux cas de Covid-19 en France, ces derniers jours, il repart légèrement à la hausse. Ainsi, samedi 28 novembre, un peu plus de 12.000 cas avaient été enregistrés contre près de 13.000 une semaine plus tard, le 5 décembre.

Assouplissement en trois étapes

Dans une allocution à la Nation le 24 novembre, Emmanuel Macron a évoqué trois allègements successifs du confinement si la situation sanitaire le permettait. Pour commencer, dès le 28 novembre, les commerces ont rouvert leurs portes.

Le 15 décembre, une levée du confinement pourrait être envisagée et les déplacements de nouveau autorisés, à condition que le nombre journalier de cas d’infection tombe à 5.000 maximum, et que celui des patients atteints de Covid-19 et placés en réanimation passe en dessous de 3.000. La réouverture des cinémas, théâtres et musées est aussi prévue pour cette date.

La dernière étape a été fixée au 20 janvier, avec la réouverture possible des lycées, salles de sport et restaurants.