Un parent sur cinq renoncera à un cadeau pour les enfants au pied du sapin

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, de plus en plus de foyers n’ont pas les moyens d’acquérir des cadeaux pour leurs enfants à cause de la crise sanitaire et sociale provoquée par le Covid-19. Au total, 20% vont y renoncer, un pourcentage qui atteint 36% chez les catégories pauvres, selon l’étude de l'Ifop pour Dons solidaires.