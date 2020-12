De nombreux tags racistes repérés à travers une ville des Hauts-de-Seine

Une dizaine d’inscriptions à caractère raciste ont été découvertes le 8 décembre dans la commune de Meudon dans les Hauts-de-Seine, rapporte Le Parisien.

Les tags «Stop à l’invasion négro-maghrébine» ont été réalisés à l’aide d’une bombe de peinture noire. Ils ont été observés au marché couvert Maison-Rouge, sur un mur du tunnel de la gare SNCF, ainsi que sur un muret de l’école privée Saint-Edmond.

#TAGS RACISTES : la Ville condamne et porte plainte



➡️ Après la découverte de tags à caractère raciste sur les murs de Meudon, la Ville a déposé plainte. Le Maire, @dlarghero, condamne ces actes inadmissibles. Le nettoyage des inscriptions a été demandé au plus vite. — Ville de Meudon (@VilledeMeudon) December 8, 2020​

Sur son compte Twitter, la mairie a condamné «ces actes inadmissibles» et a annoncé avoir déposé plainte. Elle a demandé d’éliminer les inscriptions le plus rapidement possible.

C’est la deuxième fois que Meudon fait face à ce problème. Début décembre, des affichettes «pourquoi réduire la jeunesse meudonnaise à la jeunesse négro-maghrébine?» avaient été placardées.

Une enquête a été ouverte par le service de l'accueil et de l'investigation de proximité (SAIP) de la circonscription de police de Meudon, indique le quotidien. Les images des caméras de vidéosurveillance installées dans les quartiers concernés seront étudiées.