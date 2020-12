Une majorité des Français acceptent l’instauration d’un couvre-feu pour le Nouvel an

Plus de deux tiers des Français se déclarent prêts à se priver lors des fêtes de fin d’année pour ne pas aggraver la situation sanitaire, rapporte les résultats d’un sondage Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio.

Jeudi 10 décembre, Jean Castex a annoncé qu’un couvre-feu sera instauré en France à partir du 15 du mois avec une exception pour la nuit du 24 au 25 décembre.

Selon le sondage, si 69% des Français ont l’intention d’accepter les consignes pour le 31 décembre, ils sont seulement 37% à être certains de le faire. De plus, 15% des sondés rejettent l’instauration du couvre-feu pour le Nouvel an. Par ailleurs, 19% des personnes interrogées ne comptent pas fêter Noël ou le réveillon du 31 décembre à cause de la situation sanitaire.

La confiance dans le gouvernement en légère hausse

Dans le même temps, la confiance des Français dans le gouvernement pour faire face efficacement à l’épidémie de nouveau coronavirus s’établit à 39%, soit une hausse de quatre points par rapport au début du mois de novembre.

Pourtant, seuls 6% des sondés indiquent faire tout à fait confiance au gouvernement du Premier ministre, quand 26% d’entre eux n’ont pas du tout confiance, constatent les auteurs de l’étude.