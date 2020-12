Mélenchon fait part de ce qui l’inquiète le plus dans le vaccin de Pfizer

«Un certain nombre de conditions ne me semblent pas respectées». Invité ce dimanche sur le plateau de BFM Politique, Jean-Luc Mélenchon a annoncé que le vaccin de Pfizer et BioNTech ne le «rassure pas».

Le leader de La France insoumise (LFI) a donné son point de vue quant au vaccin de Pfizer et BioNTech qui commence à être diffusé dans le monde pour lutter contre le coronavirus.

Jean-Luc Mélenchon dit s'inquiéter notamment «d'un vaccin qui dépend d'une telle chaîne du froid», comme c'est le cas de celui développé par Pfizer et BioNTech qui doit être stocké à environ -70°C. «La moindre rupture, vous ne la verrez pas avant d'en voir les effets», dit-il.

.@JLMelenchon "ne sait pas" si le vaccin contre le Covid-19 sera efficace pic.twitter.com/7O7ABrUYwX — BFMTV (@BFMTV) December 13, 2020

​«On croise tous les doigts»

En outre, le vaccin «résulte d'un procédé qui n'est pas celui qu'on connaissait [...]. L'ARN messager, on croise tous les doigts que ce soit la bonne idée, mais en attendant on n'en est pas sûr», a ajouté M.Mélenchon, revenant sur la méthode utilisée par Pfizer et Moderna.

«Ce vaccin ne me rassure pas, mais je le dis tranquillement aux gens: je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste», a-t-il indiqué. «Je sais juste qu'un certain nombre de conditions ne me semblent pas respectées».

«Allez-vous vous faire vacciner?»

À la question «allez-vous vous faire vacciner», le député LFI avoué qu'il ne «s'est pas encore posé la question».

«Je ferai ce qui me paraîtra juste et sans doute ce que me dira mon médecin en qui j'ai confiance», résume-t-il.