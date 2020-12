L’Île-de-France veut des vélos-cargos électriques pour concurrencer la voiture - photos

Les Franciliens pourront bientôt bénéficier de la location de 530 vélos-cargos électriques proposés par Véligo Location, qui comptabilise déjà 10.000 vélos électriques. Ces nouveaux vélos dont le déploiement est prévu pour le premier trimestre 2021 comprennent trois modèles: le triporteur, le biporteur et le «rallongé».

Véligo Location, un service de location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) d’Île-de-France Mobilités, va mettre en location 530 vélos-cargos électriques avec trois modèles au choix, rapporte à 20 minutes Stéphane Beaudet, vice-président en charge des transports et des mobilités durables dans la région.

On sait enfin à quoi vont ressembler les vélos cargos électriques du service Véligo (Ile-de-France) : biporteur, triporteur, longtail : il y en a pour tous les goûts 🚲⚡️ pic.twitter.com/o3awTDpy5U — Adrien Lelièvre (@Lelievre_Adrien) December 15, 2020

​Parmi ces trois modèles figurent 120 triporteurs dotés de deux roues à l’avant, d’une grosse caisse d’une capacité de 60 kilogrammes avec des porte-bagages, 200 modèles «rallongés» équipés d’une caisse à l’avant d’une capacité de huit kilogrammes avec un porte-bagages allongé et 210 biporteurs dotés d’une caisse à l’avant.

«Le vélo-cargo est une autre façon de voir le transport dans la ville. C’est une alternative à la voiture. En ville, c’est même plus rapide», note-t-il auprès de 20 minutes.

La livraison prévue pour le premier trimestre 2021

En outre, il indique au quotidien que le service permet de bénéficier d’une aide de 500 euros pour l’achat de vélos électriques, de 600 euros pour les vélos-cargos et de 500 euros pour les vélos pliants. «On sent qu’il y a une bascule, alors on l’accompagne», ajoute-t-il.

Comptabilisant 10.000 vélos électriques, Véligo Location déploie actuellement encore 5.000 vélos en attendant l’arrivée des 5.000 commandés pour le premier trimestre 2021 dont le triporteur, le biporteur et le «rallongé».