Jean Castex annonce la date du début de la campagne de vaccination en France

Les premières vaccinations contre le coronavirus pourraient débuter dès la dernière semaine de décembre en France si le calendrier européen d'autorisation des candidats vaccins en examen est respecté, a déclaré ce mercredi Jean Castex qui présentait la stratégie vaccinale du gouvernement à l'Assemblée nationale.

«Les premières vaccinations pourraient être réalisées en France dès la dernière semaine du mois de décembre avant de monter en puissance début janvier», a indiqué le Premier ministre.

Il a précisé que cette première phase s'étalerait sur une période de six à huit semaines, tenant compte du délai de 21 jours entre la première injection et le rappel.

Vaccin candidat

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a décidé d'avancer au lundi 21 décembre l'examen du dossier du candidat vaccin de Pfizer et BioNTech, déjà autorisé et utilisé au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.

Dans l'éventualité d'un feu vert de l'EMA, la Commission européenne devra ensuite formellement approuver le vaccin après consultations avec les gouvernements des 27 États membres de l'Union. Un haut responsable de la commission a indiqué ce mercredi que cette approbation définitive pourrait intervenir dès le 23 décembre, soit mercredi prochain.

Dans la foulée de l'avis de l'EMA, la Haute autorité de santé (HAS) donnera son avis sur les conditions d'utilisation du vaccin, a précisé Jean Castex.

«C'est à partir de là que nous pourrons officiellement lancer notre campagne vaccinale», a-t-il ajouté.