Manger en extérieur à Noël: la recommandation de Jérôme Salomon qui divise

Jérôme Salomon a donné lors d’un récent point épidémiologique quelques conseils aux Français qui comptent dîner en famille pour Noël. Pour lutter contre le Covid-19, le directeur général de la Santé encourage notamment ses concitoyens à manger en extérieur.

«Plus on est nombreux, plus on reste longtemps à l’intérieur, plus on prend des risques. […] Il y a des gens en France qui vivent dans des régions tempérées, qui peuvent même avoir la chance de manger dehors, c’est toujours mieux», a-t-il déclaré.

Jérôme Salomon a aussi souligné que «l’aération des pièces» était importante et a rappelé les recommandations de Jean Castex limitant à six le nombre de convives à table. Il invite en outre à ne pas partager les plats et les couverts durant le réveillon. La désinfection de certains objets, comme les poignées de porte, peut également s’avérer nécessaire.

Des conseils critiqués

Interrogé sur France 5, Olivier Véran a réitéré les recommandations de Jérôme Salomon. Le ministre de la Santé a ainsi déconseillé aux Français de dîner «nombreux dans un lieu clos sans masque», tout en admettant qu’il n’était pas «forcément évident de manger dehors» un 24 décembre.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont interrogés sur le bien-fondé de ces préconisations gouvernementales. Sur Twitter, certains se demandent si le fait de manger en extérieur, au risque d’attraper froid, soulagera véritablement les services hospitaliers.

Est ce qu'il faut vraiment manger dehors comme l'a dit le votre directeur de la santé, monsieur Salomon...

La journaliste Estelle Denis ironise quant à elle sur un réveillon «silencieux», durant lequel les personnes âgées seraient invitées à dîner à l’intérieur et les autres à l’extérieur.