Arrêté exceptionnel: le père Noël autorisé à survoler une commune en Savoie, le Grinch interdit d'entrée

Un arrêté municipal «exceptionnel» a été pris par le maire de Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Une décision motivée par le fait que «la population a besoin d’être un peu surprise de manière positive en ce moment», selon l’édile.

Ainsi, le soir du réveillon, le père Noël sera autorisé à survoler la commune et à distribuer les cadeaux «dans le respect des gestes barrières». Une décision «pour redonner le sourire à ses administrés», espère le maire Philippe Rollet.

«Article 1er: Monsieur le Maire autorise le survol du père Noël au-dessus de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020 compte tenu des mesures sanitaires en vigueur», indique le texte.

En cela, l'équipe du père Noël devra porter le masque, utiliser du gel hydroalcoolique et veiller à ce que pas plus de six lutins soient présents sur le territoire.

«On voulait amener un peu de joie dans cette période de fêtes qu’on sait déjà compliquée», explique le maire, cité par France 3. «Depuis le début de l’épidémie, on a été obligés de prendre plein d’arrêtés pour mettre en place des restrictions. Là, on voulait amener quelque chose de plus festif avec un arrêté qui respecte la loi mais fait rire en même temps.»

En revanche, l’arrêté interdit «la présence du Grinch et du Père Fouettard qui viendraient malmener la joie des enfants».

Le maire de Riotord (Haute-Loire) Guy Peyrard avait pris un arrêté temporaire similaire.