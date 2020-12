«Vous allez tous sauter les mosquées, vous allez tous exploser»: une mosquée taguée dans le Gard

Des tags haineux ont été retrouvés sur la porte de la mosquée El-Salam à Beaucaire, dans le Gard. «La menace et l'injure n'ont pas leur place dans notre ville et dans une démocratie», a réagi la mairie.

Des inscriptions haineuses ont été découvertes sur la porte de la mosquée El-Salam, dans le centre de Beaucaire (Gard).

«Vous allez tous sauter les mosquées, vous allez tous exploser», disent-elles.

Laure Cordelet, présidente de l'association Rassemblement citoyen de Beaucaire, a relaté la découverte sur son compte Twitter et à France Bleu Gard Lozère.

Tags haineux et racistes avec menaces de mort sur la porte de la mosquée El Salam de #Beaucaire 😡 Le RCB apporte son soutien aux fidèles de la mosquée pour les suites à donner à cette affaire, en espérant que les auteurs aient été filmés par la vidéo surveillance de la ville !!! pic.twitter.com/X0g8s2P7JU — Laure CORDELET ▼ (@laurecordelet) December 20, 2020

Dans les prochains jours, l’activiste se réunira avec son association et la direction de la mosquée pour aider à engager des poursuites judiciaires.

La mairie dénonce les inscriptions

La mairie de Beaucaire a également réagi sur son compte Facebook pour dénoncer ces actes, condamnant «avec la plus grande fermeté le tag visant la religion musulmane apparu sur un bâtiment du centre-ville de Beaucaire.»

«Qu'elles concernent les catholiques, les juifs, les musulmans, mais aussi bien sûr toute croyance ou opinion politique, la menace et l'injure n'ont pas leur place dans notre ville et dans une démocratie. La mairie de Beaucaire souhaite évidemment que l’auteur de ces inscriptions condamnables (écrites de manière étrange et dans un langage approximatif) soit identifié et retrouvé rapidement», a déclaré la ville dans un communiqué publié sur Facebook.

L'auteur des tags n'a pas été retrouvé pour l’instant.