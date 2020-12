À 105 ans, une pensionnaire d’un ehpad d’Annecy vainc le Covid-19

Léa Lavy, résidant à l’ehpad La Fondation du Parmelan, à Annecy, et qui vient d’avoir 105 ans, est parvenue à vaincre le Covid-19, rapporte Le Parisien.

🇫🇷 Bonne nouvelle : Léa Lavy, 105 ans, a terrassé le #coronavirus et a été guérie du #virus après avoir été infectée il y a quelques semaines dans son #EHPAD situé à #Annecy. Elle a pu fêter son anniversaire le 10 décembre et se fera vacciner contre la #COVID19. (LP) #HauteSavoie pic.twitter.com/rnMQtpE3cf — Mediavenir (@Mediavenir) December 19, 2020

Lorsque le test Covid de Mme Lavy s’est avéré positif, ses soignants n’avaient pas beaucoup d’espoir et ont proposé à son fils Roger, 74 ans, de venir lui dire au revoir. Ces dernières semaines, il y a eu 33 décès dans l’établissement. Or, les jours ont passé et la centenaire a continué de faire face au coronavirus:

«On me prenait la température le matin et le soir et je n’ai jamais eu de fièvre. J’ai vaincu le virus puisque je suis encore là», raconte-t-elle au quotidien régional.

«C’est notre doyenne»

Le directeur de l’ehpad, Stéphane Richard, précise cependant que Léa «a été un peu fatiguée pendant quelques jours et elle a eu aussi un peu de température». Le 10 décembre, Léa a fêté ses 105 ans, en présence du directeur et de soignants qui lui ont offert des fleurs.

«C’est notre doyenne et on est très contents de l’avoir toujours avec nous», confie M.Richard. «Savoir que Mme Lavy a pu résister au virus apporte une note positive et d’espoir dans la période très difficile que nous vivons».