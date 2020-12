«30kg de plus, 15 gosses…»: Rokhaya Diallo dénonce des propos tenus sur Sud Radio

La militante antiraciste et féministe Rokhaya Diallo a dénoncé les propos d’une auditrice, qui s’en était pris à elle sur Sud Radio, en octobre dernier. Cette dernière avait notamment critiqué le fait que Rokhaya Diallo se plaignait de la France, alors qu’elle devait sa position et sa notoriété à «l’éducation et l'ouverture d'esprit de notre pays».

L’auditrice avait ensuite tenté d’imaginer ce qu’aurait été la vie de la militante antiraciste si la France n’avait pas accueilli sa famille.

«Elle serait en Afrique avec 30 kg de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et d’attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses», avait-t-elle déclaré.

Des propos qui ont donc suscité la colère de la principale intéressée, qui les a condamnés dans un tweet. Rokhaya Diallo a notamment pointé du doigt la responsabilité des intervenants en plateau, dénonçant «une immonde bande d’individus haineux en roue libre».

« Sans la France madame Diallo serait en Afrique avec 30kgs de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et d’attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses.». Quelle immonde bande d’individus haineux en roue libre sur @SudRadio ! @csaudiovisuel pic.twitter.com/FnRs48W6vO — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) December 20, 2020

Selon elle, les paroles de l’auditrice sont empreintes d’un «mépris de l’Afrique» et traduisent la «négation de la légitimité politique des non Blanc.he.s en France». La militante antiraciste y voit aussi la trace d’une forme de «grossophobie».

Des excuses présentées

Suite à la réaction de Rokhaya Diallo, le présentateur Philippe Rossi, présent lors de la séquence, a tenu à lui présenter ses excuses. Sur Twitter, il a précisé que Sud Radio ne pouvait «cautionner ce genre de discours», qui vont à l’encontre des valeurs de la station.

Je tiens à présenter toutes mes excuses à @RokhayaDiallo que je connais bien. Jamais @SudRadio ne crédite et ne peux cautionner ce genre de discours à l’encontre de nos valeurs. On peut être en désaccord avec @RokhayaDiallo mais rien ne justifie de tels propos. — Philippe Rossi (@PhilippeRossi) December 20, 2020

Excuses acceptées par la militante, qui a néanmoins ajouté s’attendre à une «réponse ferme» face aux propos tenus.

Philippe Rossi que je connais depuis des années (il a couvert le travail des Indivisibles dès leurs débuts) me présente ses excuses que j’accepte. Les excuses sont rares, il faut le souligner.

J’espère que ce type de propos feront désormais l’objet d’une réponse ferme. https://t.co/eJChfWFeyb — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) December 20, 2020

L’auditrice est intervenue au cours d’un débat intitulé «Diallo, Bruckner: les indigénistes ont-ils une part de responsabilité dans les attentats?». En octobre, l’écrivain Pascal Bruckner avait en effet accusé Rokhaya Diallo d’avoir «poussé à la haine contre Charlie Hebdo» avant les attentats contre les membres de la rédaction du journal. La militante avait annoncé porter plainte.