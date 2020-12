Nouvelle souche du coronavirus: «il est tout à fait possible que le virus circule en France», selon Olivier Véran

Le nouveau variant du coronavirus SARs-CoV-2 détecté ces derniers jours dans le sud et l'est de l'Angleterre n'a pas été encore identifié en France mais il est tout à fait possible qu'il circule déjà, a déclaré lundi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Cette nouvelle souche, apparemment plus contagieuse, a conduit bon nombre de pays européens à suspendre leurs liaisons aériennes et ferroviaires en provenance du Royaume-Uni.

Olivier Véran : "Il est tout a fait possible que le virus circule en France."#Europe1 pic.twitter.com/xRHLO0rzXF — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) December 21, 2020

«Il est tout à fait possible que le virus circule en France. Il a été identifié une fois en Italie», a dit Olivier Véran au micro d'Europe 1.

«Principe de précaution»

«Ce que je sais, c'est que sur les derniers jours, 500 souches virales ont été identifiées et analysées en génétique et que ce variant n'a pas été retrouvé. Ça ne veut pas dire qu'il ne circule pas», a-t-il précisé.

En Angleterre, a ajouté Olivier Véran, «la majorité des cas identifiés en séquençage génétique dans le sud et dans l'est de l'Angleterre correspondent à ce variant». «Donc autant éviter, tant qu'on n'a pas toutes les connaissances sur ce variant, de faire circuler cette souche», a-t-il dit.

Ainsi, la suspension du trafic aérien et ferroviaire avec le Royaume-Uni s'inscrit dans «un principe de précaution», a expliqué le ministre.

Une vingtaine d’États ont décidé d'interrompre temporairement leurs liaisons avec le Royaume-Uni où une nouvelle forme du coronavirus a été découverte. Le gouvernement britannique a introduit le 19 décembre un nouveau lot de restrictions afin d'endiguer la propagation du virus.