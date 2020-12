Le comédien Claude Brasseur est mort à l'âge de 84 ans

L'acteur et comédien français Claude Brasseur, détenteur de deux Césars et connu pour ses nombreux rôles au cinéma, est décédé ce mardi 22 décembre à l’âge de 84 ans, annonce son agent.

Le comédien Claude Brasseur, qui a marqué différentes générations en incarnant François Vidocq à la télévision et par plusieurs grands rôles au cinéma, notamment dans Un éléphant ça trompe énormément, est décédé mardi 22 décembre à l'âge de 84 ans, a indiqué son agent à l'AFP.

«Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n'a pas été victime du Covid», a annoncé Elisabeth Tanner, à la tête de l'agence Time Art.

Elle a précisé que l’acteur serait inhumé à Paris «dans le respect des règles sanitaires» et reposerait aux côtés de son père, le comédien Pierre Brasseur, au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Issu d'une longue lignée de comédiens, fils de Pierre Brasseur et d'Odette Joyeux, et père d'Alexandre, cet acteur au regard vif et au sourire qui le rendait immédiatement sympathique, était populaire et polyvalent, aussi à l'aise dans le film policier que dans la comédie. Il appréciait autant le cinéma et la télé que le théâtre.

Deux Césars

En 1977, il a reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle pour la comédie Un éléphant ça trompe énormément, puis la consécration trois ans plus tard, avec le César du meilleur acteur pour La guerre des polices.

Au total, en plus de 60 ans de carrière il aura tourné dans plus de 110 films, et restera notamment associé au père de Sophie Marceau dans La Boum. Il continuait d'apparaître régulièrement à l'écran, jusqu'aux trois volets de la comédie Camping dans les années 2000.