Le nombre d’infections en France franchit le cap des 2,5 millions depuis le début de l'épidémie

La France a recensé ce 23 décembre 14.929 nouveaux cas de Covid-19, ce qui en porte le total à 2.505.875 depuis le début de l'épidémie.

Le pays a également enregistré 276 décès supplémentaires en 24 heures, le bilan se montant désormais à 61.978 morts, annoncent les autorités sanitaires.

Le nombre de personnes hospitalisées est en léger retrait, 24.884, soit 80 de moins que la veille. Même chose pour les services de réanimation qui traitent actuellement 2.710 patients, soit 18 de moins que le 22 décembre.

La pandémie

L'épidémie de Covid-19 a fait au moins 1.724.562 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon les calculs de l’université Johns-Hopkins. Plus de 78.380.000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis ses débuts.

Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec plus de 324.000 décès pour 18.325.434 cas recensés. Ils sont suivis du Brésil, avec plus de 188.000 victimes, et de l'Inde, qui en totalise plus de 146.000.