Plus de 3.000 nouvelles contaminations et près de 150 morts dus au Covid en 24h en France

Le pays a recensé plus de 3.000 cas d'infection au coronavirus et près de 150 décès en l'espace de 24 heures, selon le bilan fourni par le ministère de la Santé.

La France a enregistré 3.093 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, pour un total de 2.550.864 personnes contaminées depuis le début de l'épidémie, fait savoir le ministère de la Santé ce samedi 26 décembre où la présence de la souche apparue au Royaume-Uni a été confirmée à Tours, chez un Français résidant habituellement dans les îles britanniques.

Avec 146 décès supplémentaires dans les hôpitaux, le bilan de l'épidémie en France s'établit désormais à 62.573 morts.

Les hôpitaux français traitent 24.477 patients atteints du Covid-19, soit 85 de plus que vendredi. Le nombre de patients traités en réanimation progresse à 2.649, soit 24 de plus que la veille.

Deux EHPAD pionniers

La campagne de vaccination contre le coronavirus débutera dimanche, en commençant par deux EHPAD: l'un situé en Seine-Saint-Denis, l'autre en Bourgogne-Franche-Comté.

À partir de la semaine prochaine, «23 établissements» des régions parisienne, lyonnaise, lilloise et du secteur de Tours devraient commencer à vacciner, a annoncé le cabinet du ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d'un briefing de presse, cité par l'AFP.

Cependant, de moins en moins de Français comptent se faire vacciner, selon l’enquête CoviPrev réalisée par Santé publique France. Seuls 40% des personnes interrogées entre le 14 et le 16 décembre ont répondu vouloir «certainement ou probablement» se faire injecter le vaccin, tandis qu'entre le 4 et le 6 novembre, ce taux était de 53%, et en juillet, de 64%.