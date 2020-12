Il attaque ses parents avec un marteau et un cutter en Gironde

Frappé par une crise de démence, un quinquagénaire a agressé ses parents de 78 et 80 ans «avec un marteau et un cutter» dans le Sud-Gironde. Grièvement blessés, ils ont été hospitalisés, rapporte France Bleu. Leurs jours ne sont toutefois pas en danger, précise Le Bien Public. Une enquête pour «tentative de meurtre sur ascendant» a été ouverte.

Un homme âgé de 51 ans a grièvement blessé ses parents samedi 26 décembre à Monségur (Gironde). Résidant en Normandie, il était descendu afin de passer les fêtes de Noël en famille, selon France Bleu.

Atteint d'une crise de démence

Le quinquagénaire a été frappé par une crise de démence et a frappé ses parents âgés de 78 et 80 ans à la tête avec un marteau et un cutter. Il a été stoppé par l'un de ses frères. Sa mère a réussi à se dégager et à prévenir les gendarmes, relate Le Bien Public.

Les deux blessés ont été hospitalisés d'urgence à Langon, pour l'un, et Marmande pour l’autre, indique France Bleu.

Inconnu des services de police

L’homme a été interpellé et placé en garde vue puis en raison de son état de santé, il a été hospitalisé dans un service de psychiatrie.

Il n'était pas connu des services de police jusqu’à ce drame familial. Une enquête pour «tentative de meurtre sur ascendant» a été ouverte, conclut Le Bien Public.