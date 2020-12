Début de la vaccination: Véran explique pourquoi il n'assiste pas aux premières injections

La France lance ce dimanche 27 décembre sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Dans un entretien accordé au JDD, Olivier Véran assure qu’il suit les opérations «de près».

«Ce n'est pas la place du ministre mais celle des soignants, avec leurs patients», répond-il concernant son absence lors des premières injections.

«Je suis les opérations de près et prendrai contact, a posteriori, avec les équipes. Notre choix politique, c'est de faire reposer la campagne sur les médecins et les soignants. C'est la clé de la confiance et de l’efficacité», souligne le ministre.

«C'est une très bonne nouvelle»

M.Véran qualifie de «très bonne nouvelle» l'arrivée du vaccin et la possibilité de démarrer la campagne «avant même la fin 2020, de façon synchronisée dans toute l'Union européenne, avec un produit dont toutes les expertises disent qu'il est efficace et sûr».

«Nous allons pouvoir commencer à protéger les plus fragiles d'entre nous, leurs poumons, dans les services de gériatrie de longue durée des hôpitaux et les Ehpad, à éviter des admissions en réanimation et des morts en nombre, à préserver la capacité de nos hôpitaux. Si on m'avait dit il y a six mois que ça irait aussi vite, je ne l'aurais pas cru. La vitesse, oui: nous commençons aujourd'hui à vacciner», expose-t-il.

Le ministre prévient toutefois que l’instauration d'un troisième confinement n'est pas exclue si la situation épidémique «devait s’aggraver».

Début de la campagne de vaccination

Le 26 décembre, les premiers flacons du vaccin de Pfizer-BioNTech sont arrivés sur le territoire français depuis l'usine Pfizer de Purse, en Belgique.

Ce dimanche, c’est le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus qui commence par deux Ehpad: l'un situé en Seine-Saint-Denis, l'autre en Bourgogne-Franche-Comté. Quelques dizaines de résidents se verront inoculer le vaccin.