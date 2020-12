Le vaccin de Pfizer est moins efficace sur les personnes âgées, pourtant prioritaires, assure un médecin

Le résultat du vaccin de Pfizer chez les personnes âgées de plus de 85 ans «sera certes positif, mais un peu moindre, à environ 80%», a indiqué à RTL le docteur Gaël Durel, président de l’association nationale des médecins coordonnateurs en Ehpad.

Alors que la campagne de vaccination a démarré en France le 27 décembre dans deux établissements pour personnes âgées situés à Sevran et Dijon, le président de l’association nationale des médecins coordonnateurs en Ehpad, Gaël Durel, a fait certaines observations à cet égard.

«Même si le laboratoire Pfizer annonce 95% d’efficacité, nous n’avons pas encore les résultats chez les personnes âgées de plus de 85 ans, fortement pathologiques et avec des déficits immunitaires, et on peut penser que le résultat chez elles sera certes positif, mais un peu moindre, à environ 80%», a-t-il commenté à RTL.

«Très bonne nouvelle»

D’après le docteur, «envisager de retrouver une vie normale dans les prochains mois est une très bonne nouvelle».

Il a également souligné qu’à cause du contexte sanitaire, «on ne peut pas diminuer les mesures barrières au sein des Ehpad tant que le virus circule encore activement au niveau des familles, des soignants et de tous les visiteurs, qui risqueraient de faire entrer le virus pour les personnes non vaccinées ou pour lesquelles le vaccin n’aurait pas eu 100% d’efficacité».

Campagne de vaccination en France

Le 27 décembre, la campagne de vaccination a débuté symboliquement dans deux structures hospitalières pour personnes âgées à Sevran, en Seine-Saint-Denis, puis Dijon, en Côte-d’Or.

Âgée de 78 ans, Mauricette, patiente de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital René-Muret de Sevran, a été la première à recevoir dimanche le vaccin contre le coronavirus en France.

La vaccination a commencé le même jour dans plusieurs pays d’Europe, dont l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.