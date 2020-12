Plus de 360 décès et 2.960 cas de Covid-19 enregistrés en France en 24h

Par rapport au bilan quotidien précédent, le nombre de décès dus au coronavirus est en hausse en France et celui des contaminations en baisse en l'espace des dernières 24 heures, avec 363 morts et 2.960 cas diagnostiqués.

Les autorités sanitaires françaises ont fait état lundi 28 décembre de 2.960 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, soit près de 6.000 de moins que la veille.

Le nombre de patients atteints du Covid-19 actuellement hospitalisés s'élève à 24.678 et 2.703 se trouvent en réanimation, ce qui fait respectivement 25 et 44 de plus que dimanche. Sur ce total, 623 ont été admis au cours des 24 dernières heures et 122 ont été placés en réanimation.

En ce qui concerne la mortalité, 363 décès supplémentaires ont été recensés contre 175 la veille, ce qui porte le bilan français à 63.109 morts depuis le début de l'épidémie.

La question du 3e confinement

La campagne de vaccination a été lancée dimanche en France pour les plus fragiles, au lendemain de la détection à Tours du premier cas de contamination par la variante du coronavirus apparue au Royaume-Uni.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a prévenu de la possible instauration d’un troisième confinement «si la situation devait s’aggraver». Selon un conseiller au ministère de la Santé, «le moment de vérité, ce sera le 7 janvier» où le gouvernement «devrait connaître l’impact des fêtes de Noël sur les chiffres de l’épidémie».