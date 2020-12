«Une mer d’écume»: un phénomène étonnant observé après le passage de la tempête Bella - vidéo

Après le passage de la tempête Bella, un phénomène rare et impressionnant a été observé sur les côtes du Finistère, mais aussi en Loire-Atlantique et en Vendée. Une mer d’écume s’y est formée, comme le montrent plusieurs photos et vidéos relayées sur les réseaux sociaux.

Le passage de la tempête Bella sur les départements de l’Atlantique a provoqué un phénomène naturel impressionnant: une mer d’écume sur le port et les plages, comme à Saint-Guénolé (Finistère), rapporte L’Indépendant.

De l’écume de mer a aussi été aperçue en Loire-Atlantique autour de Batz-sur-Mer et Saint-Nazaire, ainsi qu’aux Sables-d’Olonne, en Vendée, d’après Ouest-France.

Des photos et des vidéos du phénomène ont été diffusées par des internautes.

Fortes rafales, creux de plusieurs mètres, de l'écume qui s'amasse et vole comme de la neige... Bella s'en est donné à cœur joie du côté de Penmarc'h et de la pointe de la Torche ! pic.twitter.com/9B0nX8JSxx — Quentin 🎬 (@JKDZ29) December 28, 2020

​Elles montrent en effet une sorte de mousse blanchâtre charriée par de fortes rafales.

​Ce phénomène assez rare est observé avec la conjonction de nombreux éléments ajoutés à un vent violent et une mer très agitée, explique L’Indépendant. La formation de mousse est facilitée par la présence de matière organique (phytoplancton) associée à la présence de déchets divers de taille microscopique.

Passage de la tempête Bella

En raison du passage de la tempête Bella le 28 décembre, huit départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. L’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme ont été avertis pour un risque de neige et de verglas. Vigilance orange également à cause du risque de crues dans les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne. La vigilance orange pour vagues-submersions est désormais levée dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Un peu moins de 10.000 foyers restaient privés d’électricité lundi vers 22h sur tout le territoire français, a indiqué le gestionnaire du réseau électrique Enedis.

Toujours d’après Météo France, la tempête poursuit sa route vers l’Allemagne et les Pays-Bas. «Les zones pluvieuses et neigeuses se font plus diffuses, mais le temps reste perturbé sur le Massif central, avec de nouvelles averses attendues aujourd’hui. Nette accalmie prévue mercredi matin».