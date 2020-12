Une Web TV «anti-CNews» lancée par Benoît Hamon pour «réfléchir et faire réfléchir»

S’étant donné pour mission de faire l’opposé de CNews, une chaîne en ligne payante a été créée par Benoît Hamon. Afin de «réfléchir et faire réfléchir», ce média diffuse des entretiens avec de grands acteurs de la vie civile et des hommes politiques ainsi que des documentaires sur les questions du travail et de la «bonne vie», rapporte Le Parisien.