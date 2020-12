Ces départements français interdisent la vente d’alcool pour la nuit du Nouvel An

Après que Gérald Darmanin a appelé les préfets à interdire la vente d’alcool à emporter pour éviter les débordements dans la nuit de la Saint-Sylvestre, certains départements français ont émis des arrêtés allant en ce sens.

L’interdiction est déjà entrée en vigueur dans les Pyrénées-Orientales où la vente de boissons alcoolisées à emporter est interdite depuis le 30 décembre 2020 à 20h jusqu’au 1er janvier 2021 à 6h. Dans le département du Gard, la restriction sera appliquée pour la période du 31 décembre 2020 à 6h jusqu’au 3 janvier 2021 à 6h.

Émise par la préfecture d’Ille-et-Vilaine, une décision similaire s’est donné pour objectif de réduire le risque de troubles à l’ordre public et de non-respect des gestes barrières favorisant la circulation du virus:

«La consommation d’alcool peut conduire à un relâchement des gestes barrières, ce qui pourrait contribuer à accélérer la circulation de la Covid-19 qui reste active sur le territoire», indique un communiqué de la préfecture du département.

La vente d’alcool y est interdite à partir de 16h du 31 décembre 2020 jusqu’à 14h le 1er janvier 2021. Cela concerne tous les établissements de distribution alimentaire, ainsi que les rayons alimentaires des magasins dont l’activité principale n’est pas la vente alimentaire.

Types d’alcool

Alors que l’interdiction en Ille-et-Vilaine porte sur les boissons des 3e, 4e et 5e groupes incluant le vin, le champagne et le cidre, les restrictions sont différentes pour les Pyrénées-Orientales. Après avoir émis un arrêté sur tous les types d’alcool, la préfecture a plus tard modifié sa décision, n’interdisant que la vente des alcools forts, soit des 4e et 5e groupes.

La durée des restrictions diffère en fonction du département. Dans le Cantal, elle est mise en place à partir de 12h le 31 décembre. Pour le Cher, la Loire, le Loiret et le Rhône, c’est dès 17h. Dans les Côtes-d’Armor, la Manche et la Mayenne, à compter de 18h. Enfin, dans le Doubs, la Loire-Atlantique et la Seine-Maritime, à partir de 20h.

Certains départements interdisent également la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.