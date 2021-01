SMIC, allocations, timbres, cigarettes: ces changements qui marquent le début de l’année

Le début de l’année marque de nombreux changements listés ci-dessous.

Le SMIC revalorisé

Le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) augmentera ce 1er janvier de 0,99% (contre 1,2% à la même date en 2020) pour passer de 1.539,42 euros à 1.554,58 euros bruts mensuels. Cela constitue une hausse de 15 euros bruts, soit 12 euros nets par mois, sur la base d’un temps plein à 35 heures.

La réforme des APL

Reportée par le gouvernement en raison du Covid-19, la réforme appelée «des APL en temps réel» entre en vigueur à partir de ce 1er janvier. Ainsi, les aides personnalisées au logement (APL), les allocations de logement familiales (ALF) ou encore les allocations de logement social (ALS) seront désormais calculées sur la base des revenus des 12 derniers mois et non plus sur ceux perçus deux ans plus tôt. Ces données seront actualisées tous les trimestres.

Une hausse du prix des cigarettes

Les paquets de cigarettes connaissent une augmentation également dès aujourd’hui. Les variations dépendent des marques. Certaines vont passer de 9,50 à 9,60 euros, d’autres de 9,90 à 10,50 ou encore de 10 à 10,10 euros, indique le site du Gouvernement.

Le prix du gaz à la hausse

Le prix du gaz d’Engie augmente de 0,2% en moyenne au 1er janvier par rapport au barème applicable depuis le 1er décembre 2020.

Certains appareils auditifs pris en charge à 100%

L’assurance maladie et la complémentaire santé prennent en charge intégralement certaines prothèses auditives et dentaires. Le prix des audioprothèses doit être inférieur à 1.900 euros la paire. Trois millions de personnes attendent la réforme du «100% santé».

Le crédit immobilier plus accessible

Les banques remontent de 33% à 35% la limite d’acceptation des dossiers des ménages endettés pour ceux qui souhaitent bénéficier d’un crédit immobilier. Bercy a pris cette décision le 17 décembre.

Prime de précarité

Dès aujourd’hui, les employés de la fonction publique auront droit à une prime de précarité, soit une indemnité de fin de contrat à durée déterminée. Le montant de l’indemnité est fixé au minimum à 10% de la rémunération brute globale, indique un décret publié au Journal officiel le 25 octobre 2020.

Le prix des timbres à la hausse

Les timbres augmentent en moyenne de 4,7%. Le vert, par exemple, passe de 0,97 euro à 1,08 euro alors que celui pour les lettres recommandées coûtera 4,40 euros contre 4,30 euros en 2020.

Le malus écologique durci

Un nouveau barème du malus écologique entre en vigueur ce 1er janvier. Il cible désormais tous les véhicules émettant plus de 133 grammes de CO2 au kilomètre (contre 137 grammes en 2020), avec une hausse du plafond du malus de 10.000 euros par an.

Les voitures électriques privilégiées

Les propriétaires de voitures électriques pourront désormais économiser 132 euros par an en moyenne grâce à leur assurance auto moins chère (jusqu’à 25%) en vertu d’un amendement prévoyant une exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) pour les contrats de véhicules électriques.

L’interdiction des produits en plastique

Tous les produits plastiques sont interdits dès ce 1er janvier. Ainsi, dans un délai de six mois, les distributeurs doivent écouler les stocks de pailles, couverts, touillettes, boîtes à sandwich, couvercles de boissons, tiges pour ballons, confettis et piques à steak en plastique. Les bouteilles en plastique ne peuvent plus être distribuées par les entreprises et établissements publics.