Olivier Véran n’exclut pas un 3e confinement mais affirme se «donner les moyens» de l’éviter – vidéo

Mardi 5 janvier, Olivier Véran s’est exprimé sur RTL au sujet de la situation sanitaire dans le pays. Citant l’Allemagne et le Royaume-Uni, il a rappelé que la France est «l’un des derniers pays d’Europe occidentale à ne pas être reconfiné», grâce au fait d’avoir entamé un confinement «plus tôt» que ses voisins et «plus fort» et du grand nombre de tests effectués. Il n’exclut toutefois pas un nouveau confinement.

#Covid19 : va-t-on vers un 3e confinement ? "Je ne suis pas prédictologue", explique le ministre de la Santé @olivierveran dans #RTLMatin avec Yves Calvi pic.twitter.com/wqtb9F6W6n — RTL France (@RTLFrance) January 5, 2021

«Si je vous disais, “nous ne reconfinerons pas”, c'est que je m'inclurais de fait dans la catégorie des prédictologues, dont vous savez que je ne fais pas partie», indique le ministre, prudent.

«On ne peut pas dire que rien ne se passe dans notre pays», poursuit M.Véran en défendant les mesures imposées, tout en reconnaissant qu’elles sont «difficiles, lourdes», notamment pour «le milieu sportif, culturel et des restaurateurs».

«Nous voulons éviter le confinement total, la fermeture des commerces, cela nous n’en voulons plus et nous nous donnons les moyens de l’éviter», assure-t-il.

La campagne de vaccination

Toujours au micro de RTL, Olivier Véran a réagi aux critiques sur la campagne vaccinale en France, accusant un retard sur ses voisins. «On a dépassé les 2.000 vaccinations hier, d'ici jeudi on va augmenter encore de façon très importante, on va être sur une courbe exponentielle», et le pays va «amplifier, accélérer et simplifier» sa stratégie vaccinale, promet-il.

Dès la fin du mois de janvier, toutes les personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas en Ehpad pourront être vaccinées. «Ça fait cinq millions de personnes», précise-t-il. Quant au reste des Français qui souhaitent se faire vacciner, ils devraient pouvoir prendre rendez-vous «dans les prochains jours».