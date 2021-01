Mauvais comportement: le cadeau de Noël peu commun d'un retraité mécontent à Macron - photo

Un retraité peu satisfait du cap gouvernemental concernant la crise sanitaire a voulu envoyer un cadeau symbolique au Président de la République, indique La Dépêche du Midi. Si la présidence a reçu ou non un charbon blanc -offert en allusion à une mauvaise conduite-, cela reste à préciser.

Un habitant de Pamiers, en Ariège, a déposé à la sous-préfecture de sa commune un paquet cadeau pour Emmanuel Macron que celui-ci devait recevoir le 26 décembre, relate La Dépêche du Midi. Le colis contenait un charbon blanc, c'est-à-dire le cœur d’un épi de maïs, sans ses grains –en signe de désapprobation quant à la manière dont le gouvernement a géré la situation sanitaire.

Symboliquement, ce type de présent est fait aux personnes dont on réprouve une attitude ou une action.

«C’est une tradition, lorsque l’on offrait ce cadeau de Noël, cela voulait dire que nous nous étions mal comportés et que l’on ne méritait pas de cadeau», a expliqué Jean-Charles Sutra, évoquant notamment la «gestion de la crise sanitaire» par le chef d’État, tout comme «toutes ces mesures liberticides qu’il a voulu mettre en place. Comme la loi sur la sécurité globale.»

Pamiers : le cadeau insolite qu'un Ariégeois a voulu envoyer pour Noël à Emmanuel Macron https://t.co/CA1pP7BhVL — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) January 5, 2021

​Ce retraité de l’Éducation nationale a ainsi soutenu cette «action symbolique» du collectif Appel commun contre les lois liberticides, dans le but de «rigoler» et non de blesser quelqu’un.

Afin d'éviter que le cadeau soit «analysé lors de son arrivée à l’Élysée», il a été décidé de ne pas le déposer à La Poste.