Ambivalence: 66% des Français jugent les vaccinations trop lentes, 38% sont prêts à se faire vacciner

Les Français sont à la fois critiques sur la gestion des vaccinations par le gouvernement et sceptiques quant à leur intérêt, rapporte un récent sondage réalisé par l’Institut Elabe pour BFM TV.

En effet, 66% des sondés déclarent que la campagne de vaccination avance trop lentement à leur goût. Son organisation (populations prioritaires, personnes autorisées à vacciner, etc.) est également mal conduite par l’exécutif, selon 75% des Français. Enfin, la communication des autorités sur le sujet est aussi vivement critiquée, 76% des sondés pensant qu’elle est mal gérée.

Rétifs aux vaccins

Interrogés sur leur propre intention d’aller se faire vacciner, les Français sont plus circonspects. Seuls 38% d’entre eux se déclarent en effet prêts à recevoir l’injection dans les mois à venir. Au contraire, 45% disent ne pas vouloir s’y soumettre, alors que 17% sont pour l’heure hésitants. La proportion de refus atteint jusqu’à 63% chez les 25-34 ans, mais chute à 23% chez les 65 ans et plus.

Chez les 38% de Français ayant l’intention de se faire vacciner, 56% déclarent vouloir le faire le plus rapidement possible, alors que 44% préféreraient attendre encore quelques semaines.

La Chine et l’Allemagne gèrent mieux la crise

Plus généralement, la confiance en l’exécutif pour enrayer l’épidémie reste faible au sein de la population. 34% des sondés déclarent se fier à Emmanuel Macron et au gouvernement pour lutter efficacement le virus.

Invités à donner leur avis sur la gestion de la crise sanitaire à l’international, les Français pensent d’ailleurs que certains pays s’en sortent mieux que l’Hexagone. 46% d’entre eux estiment ainsi que la Chine gère mieux cette crise, et 44% pensent la même chose de l’Allemagne.