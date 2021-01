Le Palais des festivals de Cannes accueillera le premier «vaccinodrome» de la ville - photos

Cannes inaugurera son premier «vaccinodrome» ce samedi 9 janvier. Le lieu choisi à cette fin est emblématique. Il s’agit du Palais des festivals et des congrès, lequel accueille depuis des années des événements d’envergure nationale et internationale.

Le 6 janvier, l’Agence régionale de santé a habilité le premier «vaccinodrome» cannois. Cette décision intervient suite à plusieurs courriers envoyés durant le mois de décembre à l’ARS et au préfet des Alpes-Maritimes par le maire de la ville David Lisnard, relate le journal Les Petites Affiches.

Le premier «vaccinodrome» cannois ouvrira ses portes à 9h du matin ce 9 janvier au Palais des festivals et des congrès, lequel accueille traditionnellement de nombreux événements de grande envergure.

🔴 Dispositif de #vaccination



➡ 2 congélateurs à -80C°

➡ 2 vaccinodromes (au @CannesPalais et au Palais des Victoires), comme @davidlisnard l’avait anticipé et pressenti en mars dernier

➡ Du matériel et du personnel médical pic.twitter.com/D4jR1SkPgy — Cannes (@villecannes) January 4, 2021

Conformément aux directives du ministère des Solidarités et de la Santé, en premier lieu, le palais aménagé accueillera «les professionnels de santé libéraux (médecins, chirurgiens-dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers, pharmaciens, ambulanciers, etc.) et les auxiliaires de vie, tous âgés de plus de 50 ans ou porteurs d’une comorbidité», précise toujours la même source.

Et d’ajouter que la vaccination avait déjà été lancée «dans les EHPAD publics et privés de la commune, les résidences autonomies et auprès des professionnels de santé de l’Hôpital Simone Veil de Cannes.»

En saluant ce «dispositif indispensable», David Lisnard a déclaré:

«J’appelle désormais l’État à rapidement élargir le panel des personnes souhaitant avoir accès à la vaccination, notamment les personnes âgées qui ne résident pas dans les EHPAD, sans attendre la fin du mois comme cela a été annoncé par le ministre des Solidarités et de la Santé.»

La municipalité a par ailleurs fait savoir qu’elle avait acquis en novembre deux congélateurs «répondant aux exigences de conservation et de stockage à -80°C des vaccins afin d’anticiper leur arrivée, d’éviter la rupture de la chaîne du froid et de faciliter l’ouverture de grands centres de vaccination».

Le Palais des victoires pourra devenir le deuxième centre de vaccination de la ville en cas de besoin.