Castex et Véran font le point sur la pandémie et la stratégie vaccinale - vidéo

De nouveaux départements seront-ils inscrits sur la liste de ceux où le couvre-feu a été avancé à 18h? Et quand les lieux culturels et les stations de ski pourront-ils rouvrir leurs portes à la clientèle? Il est possible que Jean Castex livre des éléments de réponse lors de sa nouvelle conférence de presse.

Le chef du gouvernement et son ministre de la Santé tiennent une conférence de presse lors de laquelle il est prévu de défendre la stratégie de vaccination menée par les autorités et, comme le précise Gabriel Attal, de «donner le plus de visibilité possible aux acteurs qui en ont besoin, avec une part d'inconnu qui demeure sur la circulation du virus».

Selon les informations de BFM TV, il n'y aura pas cette semaine de nouveaux départements concernés par le couvre-feu avancé à 18 heures. Cependant, Jean Castex pourrait donner «des indications de départements sous tension qui pourraient être concernés par la suite».