La carte des départements qui risquent un couvre-feu à 18 heures

Alors que Jean Castex prononcera ce 7 janvier une allocution consacrée à la situation sanitaire en France et que certains s’attendaient à une augmentation du nombre de départements placés sous couvre-feu dès 18h00, BFM TV affirme que cette mesure ne sera pas élargie pour l’instant.

La France est toujours aux prises avec la deuxième vague de Covid-19 qui se manifeste particulièrement dans certaines zones. Dans ce contexte, il était possible que le couvre-feu imposé dès 18h00 soit élargi à plusieurs nouveaux départements où le seuil d’alerte maximale est dépassé.

La carte des départements menacés par un couvre-feu avancé à 18h https://t.co/WwRnaO8XwI — Le HuffPost (@LeHuffPost) January 7, 2021​

Ce seuil est établi d'après trois indicateurs: quand l’incidence dépasse les 250 cas pour 100.000 habitants, quand il est au-dessus des 100 pour 100.000 personnes de plus de 65 ans et quand les services de réanimation sont occupés à plus de 30% par des patients atteints de Covid-19.

Toutefois, selon BFM TV, il semble qu’aucun nouveau département ne soit concerné par le couvre-feu avancé cette semaine. Au cours de sa conférence de presse prévue pour ce 7 janvier, Jean Castex pourrait seulement donner des indications sur les départements sous tension pouvant être concernés par cette mesure plus tard, après concertation avec les élus, indique la chaîne.

D’après le site du gouvernement, «depuis le 15 décembre, les déplacements inter-régions sont autorisés mais un couvre-feu de 20h00 à 06h00 est en vigueur sur l’ensemble du territoire métropolitain».

En outre, à partir du 2 janvier, 15 départements sont concernés par un couvre-feu étendu, entrant en vigueur à 18h00 «en raison de l'évolution de la situation sanitaire».

Bonne année sous le signe du couvre-feu avancé 👀 ! #CouvreFeu pic.twitter.com/Hvwc2KJBil — Lorris (EternalStay) (@EternalStay0) January 1, 2021​

Entretemps, il est clair d’ores et déjà que le secteur de la restauration n’accueillera pas de clients dans ses établissements le 20 janvier.

«Vigilance particulière»

L’objectif de toutes ces mesures est de limiter les rassemblements «durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement».

«Le 29 décembre, le Conseil de défense a décidé d’une vigilance particulière dans une vingtaine de départements où le taux d’incidence en population générale (ou chez les plus de 65 ans) est supérieur à 200», ajoute le site.

Dans ce contexte, certains médias avaient avancé l’idée que la carte du couvre-feu imposé dès 18h00 pourrait s’élargir à de nouveaux départements.