«Donnez-nous la preuve de l’efficacité»: le président de la région PACA s’oppose au couvre-feu à 18h

Auprès du @Prefet13, je me suis opposé comme @MicheleRubirola, @MartineVassal et l’ensemble des élus à l’extension du couvre-feu à 18h pour les BDR !

Aucune donnée épidémiologique ne garantit de résultats sur la propagation du #COVID19, et les critères changent en permanence! pic.twitter.com/aywyCq8Bp0