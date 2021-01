Un autre département s’ajoute à la liste de ceux concernés par le couvre-feu dès 18 heures

La liste des départements concernés par le couvre-feu dès 18 heures s'allonge. Outre le Bas-Rhin, le Cher, le Vaucluse, la mesure entrera en vigueur dès le 10 janvier dans la Côte-d'Or, a annoncé la préfecture dans un communiqué.

Ces quatre territoires rejoignent les 15 départements où la mesure avait été mise en place début janvier: les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, le Territoire de Belfort et la Moselle.

Selon BFM TV, les autres départements concernés pourraient être le Haut-Rhin, l'Yonne, l'Allier, la Haute-Savoie, les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône.

Seuil d’alerte

Lors de sa conférence de presse du 7 janvier, Jean Castex a évoqué la situation épidémiologique dans le pays, estimant que «les derniers chiffres» amenaient «à identifier 10 départements supplémentaires» pour l’instauration d’un couvre-feu avancé. Il a précisé que ces décisions seraient prises après des concertations menées par les préfets.

Le couvre-feu avancé est imposé aux départements où le seuil d’alerte maximale est dépassé. Celui-ci est établi d'après trois indicateurs: quand l’incidence dépasse les 250 cas pour 100.000 habitants, quand il est au-dessus des 100 pour 100.000 personnes de plus de 65 ans et quand les services de réanimation sont occupés à plus de 30% par des patients atteints de Covid-19.