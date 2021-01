Les Français sont-ils les seuls Européens à bénéficier de tests PCR gratuits comme l’a dit Castex?

En soulignant la gratuité des tests PCR pour tous en France, Jean Castex a déclaré que leur prix dépassait les 100 euros en Allemagne et en Espagne et atteignait les 350 euros au Royaume-Uni. Cependant, la Bavière offre elle aussi des tests gratuits, alors que les sommes évoquées ne concernent que certaines cliniques, détaille 20 Minutes.

Les propos du Premier ministre selon lequel la France est le seul pays européen dont la population peut profiter de tests PCR gratuits ont été vérifiés et nuancés par 20 Minutes.

Lors de sa conférence de presse du 7 janvier, Jean Castex a affirmé que les tests PCR étaient totalement gratuits pour tous les Français, sans condition, car étant pris en charge par l’Assurance maladie. Selon lui, «c’est unique en Europe».

Par exemple, «pour une personne asymptomatique souhaitant se faire tester il faut débourser plus de 100 euros en Allemagne ou en Espagne et jusqu’à 350 euros au Royaume-Uni et même être tiré au sort en Grèce», a déclaré le chef du gouvernement.

Allemagne

Les Bavarois ont pourtant la possibilité de faire un test PCR gratuit depuis le 1er juillet, bien que cette option ne soit pas disponible sur le reste du territoire allemand, indique le quotidien. Les prix pour les tests non pris en charge varient en fonction des services de santé, atteignant les 150 euros à Berlin.

Grèce

Les pays cités par Jean Castex disposent d’une stratégie de remboursement permettant de diminuer la charge sur leur système de santé. La prise en charge des tests PCR est offerte à différentes catégories de population, notamment aux cas contact à risque, aux soignants, aux personnes présentant divers symptômes comme la perte du goût ou de l’odorat, poursuit 20 Minutes.

Les autorités grecques ont lancé un site où les individus asymptomatiques s’inscrivent avant d’être tirés au sort pour bénéficier d’un test PCR gratuit. Le coût de la procédure dans un laboratoire peut atteindre les 40 euros avec une vingtaine d’euros de frais. Un test antigénique coûte 10 euros, précise le quotidien.

Les prix ont été plafonnés par le gouvernement début décembre en raison de la flambée des tarifs.

Royaume-Uni et Espagne

Comme les prix ne sont pas plafonnés au Royaume-Uni, les laboratoires établissent les tarifs à leur guise. Un test PCR à 350 livres (389 euros) peut ainsi être réalisé dans des cliniques haut de gamme avec même un professionnel de la santé se rendant au domicile et un résultat prêt dans les 24 heures.

Des tests PCR moins chers, à 120 livres (133 euros) sont proposés à Boots, la principale chaîne de pharmacies britannique, ainsi qu’à Lloyds Pharmacy.

Enfin, se faire dépister en Espagne coûtera de 100 à 150 euros, confirme 20 Minutos, l’antenne espagnole du média. À Madrid, les prix oscillent entre 79 et 150 euros pour les personnes asymptomatiques.