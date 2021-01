Le bilan de l’épidémie passe à 67.750 morts en France

La France a recensé 15.944 cas de contamination au coronavirus en l'espace de 24 heures, a annoncé ce dimanche 10 janvier Santé publique France qui informe en outre de 151 décès supplémentaires.

Ces chiffres portent à 2.783.256 le nombre de cas officiellement enregistrés depuis le début de l'épidémie et à 67.750 celui des morts, dont 47.134 en milieu hospitalier.

Le pays a comptabilisé 8.872 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours, dont 1.375 en réanimation.

De nouveaux départements en couvre-feu avancé

Afin d’endiguer la propagation de la maladie, le couvre-feu avancé à 18 heures entre en vigueur ce dimanche dans huit départements supplémentaires qui rejoignent ainsi 15 départements qui ont adopté cette mesure dès le 2 janvier.

Il s’agit notamment du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Vaucluse, du Cher, de la Côte-d'Or, de l’Allier, des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône. Si le Var et la Drôme feront de même dès mardi, la Haute-Savoie et l'Yonne, où des indicateurs sont aussi inquiétants, maintiennent le couvre-feu à 20h00, comme dans le reste du pays.