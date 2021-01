«Il faut savoir s’il y a eu consentement», Finkielkraut prend la défense de Duhamel dans le scandale de pédophilie

🚨Alain Finkielkraut (LCI)🚨



« Quand on essaye de savoir s’il y a eu consentement ou une forme de réciprocité, on vous tombe immédiatement dessus »



Pujadas : parce qu’on parle d’un enfant de 14 ans ...



« Et alors ? D’abord on parle d’un adolescent, c’est pas la même chose » pic.twitter.com/rCejtrMScw