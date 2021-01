Ils refusent d’obtempérer et meurent lors d’une course-poursuite dans l’Essonne

Dans la nuit du 13 au 14 janvier, deux personnes ont trouvé la mort dans l'Essonne, alors qu’ils tentaient d'échapper aux forces de l’ordre, selon Europe 1.

Les faits se sont déroulés vers 2h30. Un équipage de gendarmes patrouillant en voiture banalisée a été «intrigué» par le comportement suspect d'un conducteur qui roulait «à vive allure».

Après avoir constaté via les fichiers que la voiture était signalée volée et recherchée, les militaires ont activé leur gyrophare pour se montrer. Ils ont par la suite essayé de contrôler l’homme au volant et son passager.

Tués sur le coup

Cependant, selon les premiers éléments de l'enquête, l’automobiliste a subitement pris un rond-point à l'envers et «s'est engagé sur une voie à contre-sens». Il a foncé «en plein fouet» sur un poids lourd qui roulait en face. Le chauffard et son passager sont morts «sur le coup», d’après Europe 1.

Une enquête judiciaire a été ouverte afin d’établir les circonstances de cet accident.