À peine lancé, le site gouvernemental permettant de s'inscrire à la vaccination est hors service

Nouvel accroc dans la campagne de vaccination française. Jeudi 14 janvier, le site Sante.fr a été lancé afin de permettre aux plus de 75 ans, dans un premier temps, de trouver un centre de vaccination près de chez eux puis de prendre rendez-vous. Face à l’afflux de connexions, le site a connu des lenteurs puis est devenu inaccessible.

Impossible de se connecter pour inscrire ma mère sur https://t.co/Jo2YZyBkJj : le site est totalement saturé, @gouvernementFr n'a pas prévu les moyens informatiques suffisant. #vaccinationCovid pic.twitter.com/9SZDdXdE57 — Gilles (@GillesSoubrier) January 14, 2021

Quand tu essaies de trouver un centre de vaccination pour tes parents de plus de 75 ans sur le site https://t.co/U6g6owDzvj @olivierveran pic.twitter.com/HDZjWEy6dw — monsieurX🏳️‍🌈🇫🇷 (masqué) 😷 (@flavien2312) January 14, 2021

La page d’accueil a d’abord fait part d’une «maintenance» en cours, relate Le Progrès. Elle affiche désormais le message «l'horaire précis d'ouverture du service de prise de rendez-vous en ligne pour la vaccination sera communiqué prochainement».

«Pas en panne»

Contacté par BFMTV, le ministère de la Santé assure que «le site n’est pas en panne», expliquant l’avoir bloqué volontairement «le temps de rentrer tous les centres de vaccination répertoriés». «Il sera opérationnel demain matin», promet-il.

Le site est censé afficher une carte des centres de vaccinations pour ensuite renvoyer vers trois plateformes privées (Doctolib, Keldoc et Maiia) sélectionnées par l’État afin de prendre rendez-vous. L’inscription n’est pour l’instant ouverte qu’aux 75 ans et plus, soit environ cinq millions de personnes, et peut également se faire par téléphone.

En visite au CHR de Metz ce matin, le Premier ministre Jean Castex pressentait déjà une grande influence sur les services de prise de rendez-vous. «Les choses se mettent en place, mais il faudra aussi être patients, parce qu'évidemment ça va susciter un rush, c'est tout à fait normal», a-t-il déclaré, se félicitant que «l'adhésion à la vaccination augmente».