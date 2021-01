Seuls 10% des résidents d’Ehpad ont reçu le vaccin anti-Covid, selon Europe 1

Depuis le début de la campagne de vaccination fin décembre en France, 10% des quelque 700.000 résidents des Ehpad de France ont été vaccinés contre le Covid-19, rapporte Europe 1.

Comme le précise le média, le rythme de la campagne de vaccination contre le coronavirus vient d’être accéléré: plus de 71.000 piqûres pour la seule journée du 14 janvier ont été réalisées.

Cette vitesse permettra ainsi de dépasser le million de personnes ayant obtenu une première dose avant la fin du mois de janvier, souligne Europe 1.

Plus de 318.000 Français vaccinés

Le 14 janvier, la Direction générale de la Santé a annoncé que plus de 318.000 Français ont reçu une première dose du vaccin depuis le début de la campagne.

Parmi ces 318.216 personnes vaccinées, 74.242 sont en effet des résidents d’Ehpad, soit un peu plus de 10% des 700.000 personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite, précise Europe 1. Parmi les 243.974 autres personnes ayant reçu le vaccin se trouvent des soignants de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, des pompiers et des aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, ainsi que des personnes handicapées vulnérables prises en charge dans des foyers d’accueil médicalisés et des maisons d’accueil spécialisées.

Cependant, le gouvernement promet que la campagne de vaccination accélérera dans les Ehpad dès le 18 janvier.