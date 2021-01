Plus de 60% des Français favorables au passeport vaccinal, selon un sondage

Les personnes voyageant en avion à l’étranger devraient être munies d’un passeport vaccinal, estiment 62% des Français d’après un sondage d’Ifop pour Lemon et Le Parisien. 54% se déclarent favorables à la vaccination contre le Covid-19. Ce résultat représente une hausse de 15 points de plus par rapport au sondage réalisé début décembre.

L’idée de mettre en place un passeport vaccinal est soutenue par la majorité des Français, montrent les résultats d’un sondage Ifop pour la société Lemon, en partenariat avec Le Parisien.

Ainsi, 62% des personnes interrogées se prononcent pour la vaccination obligatoire des voyageurs souhaitant se rendre à l’étranger en avion. 60% estiment que seules les personnes vaccinées devraient être autorisées à rendre visite aux résidents vulnérables dans les Ehpad ou dans les hôpitaux.

Cependant, la vaccination obligatoire des élèves et des enseignants des collèges et lycées, ainsi que des visiteurs des lieux culturels comme les salles de spectacle et de cinéma n’a été approuvée que par la moitié des Français, indique Le Parisien.

Hausse de confiance envers le vaccin

Environ 54% des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative à la question de savoir: «Avez-vous l’intention de vous faire vacciner contre le Covid-19 lorsque cela deviendra possible pour vous?». Ce résultat représente une hausse de 15 points de plus par rapport au sondage réalisé les 1 et 2 décembre 2020, précise le quotidien.

30% des sondés ont choisi la réponse «oui, probablement», 24% ont opté pour «oui, certainement». Quant aux Français qui se disent contre, 24% affirment leur refus catégorique alors que 22% ne vont «probablement» pas le faire.

Le sondage a été réalisé en ligne les 11 et 12 janvier 2021 sur un échantillon de 1.028 personnes résidant en France, représentatif de la population.

Proposition d'un «passeport vert»

En décembre, la députée UDI Valérie Six a proposé à l’Assemblée nationale l’instauration d’un «passeport vert». Il est censé offrir des libertés et des avantages aux personnes vaccinées dont les sorties culturelles et au restaurant.

Faisant l’objet de débats dans de nombreux pays, l’idée d’un tel passeport a été rejetée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), selon laquelle «les certificats de vaccination pour voyager n'ont pas de raison d'être». En cause, la disponibilité limitée des vaccins et l’absence de données exactes sur le risque d’infection ou de transmission du virus par les personnes vaccinées.