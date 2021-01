L'acteur Jean-Pierre Bacri est mort

Mort d’un cancer ce lundi 18 janvier, d’après son agent, l’acteur et scénariste Jean-Pierre Bacri avait 69 ans. Il a laissé derrière lui un héritage culturel important qu’il a créé en plus de 40 ans de carrière.

L’acteur, comédien et scénariste Jean-Pierre Bacri, âgé de 69 ans, est mort ce lundi 18 janvier. C’est un cancer qui a causé son décès, précise son agent.

Jean-Pierre Bacri occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. Il avait écrit plusieurs pièces de théâtre et des films avec Agnès Jaoui, qui fut aussi sa compagne. Leur première pièce Cuisine et dépendances (1992) est un succès vite adapté au cinéma, tout comme Un air de famille (1996).

En plus de 40 ans de carrière, il a tourné beaucoup de films qui sont devenus des classiques par la suite, dont Place publique, La Cité de la peur, Comme une image, Cuisine et dépendances, ainsi que Le Goût des autres.

Le comédien et auteur confiait il y a quelques années ne pas aimer les héros. Je «ne crois pas aux types éclatants de bonheur»: «traquer le vécu, la sobriété, la pudeur», «refuser la tricherie» est une profession de foi.

Distinctions

Jean-Pierre Bacri a reçu quatre fois le César du meilleur scénario original lors de sa carrière au cinéma et une fois le César du meilleur acteur dans un second rôle. En outre, il a été nominé pour le César du meilleur acteur six fois.