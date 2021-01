Comment a basculé le montant moyen de l’argent de poche en 2020

Selon le baromètre annuel réalisé par l'institut poll&roll pour Pixpay et dévoilé par Le Parisien, les adolescents perçoivent moins d’argent de poche en moyenne par rapport à 2019. Une tendance expliquée par le confinement, ainsi que par les opportunités de gagner de l’argent sur Internet.

Le montant moyen de l'argent de poche a diminué de trois euros sur un an, indique le baromètre annuel «L’argent et les adolescents» réalisé par l’institut poll&roll pour la néobanque Pixpay et dévoilé ce 19 janvier par Le Parisien.

Selon les données recueillies, 92% des adolescents français reçoivent de l'argent de poche, dont seulement la moitié de manière «régulière». La somme varie selon les tranches d'âge, entre 18 et 44 euros en moyenne, mais aussi, plus étonnant, selon le sexe. Ainsi, les filles reçoivent moins d'argent de poche que les garçons, 28 euros contre 32 euros, selon le baromètre cité par Le Parisien.

«La différence entre les filles et les garçons, elle existe depuis des années, comme l’inégalité salariale, sans que j’y trouve une explication valable», lance auprès du Parisien Caroline Menager, cofondatrice de Pixpay.

Une somme en baisse

La somme moyenne de l'argent de poche a en fait régressé de trois euros par rapport à 2019 pour s'établir à 30 euros par mois. Une tendance due au confinement, selon des experts.

«Les besoins des ados ont certainement diminué pendant le confinement», estime Caroline Menager. «Mais surtout, aujourd'hui les jeunes ont développé une capacité à produire leurs propres compléments de revenus.»

Elle fait référence notamment aux outils numériques de vente à distance. Par exemple, plus d'un sur deux (58%) revend ses objets sur Internet, avec l'application Vinted, rapport Le Parisien.

«Le marché de l'occasion remplace, pour les jeunes, les services traditionnels comme tondre la pelouse du voisin», lance auprès du média Laurence Peltier, psychologue de la famille.